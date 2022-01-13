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13 Ocak 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 08:30:00

Unutkanlık yaşlılık değil hastalık belirtisi

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Unutkanlığın bilinenin aksine yaşlılık değil bir hastalık belirtisi olduğu belirtildi.

Unutkanlığın bilinenin aksine yaşlılık değil bir hastalık belirtisi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, dünyada insan ömrünün her geçen gün uzadığını, bunun sonucu olarak 65 ve üzeri dünya nüfusunun 2050 yılında 2 milyar olmasının beklendiğini hatırlattı. Türkiye'de de benzer durumun yaşandığını ve nüfusun giderek artmakta ve 65 yaş üstü nüfus oranının da gün geçtikçe yükseldiğini belirten Karagüzel, "Unutkanlık, ruhsal hastalıklarda sık olarak ortaya çıkan bir şikayettir. Örneğin; kaygılı bireylerde ya da depresyonda, dikkat sorunları sonucu unutkanlık gelişebilmektedir. Şizofreni hastalarında genel olarak zihinsel işlevlerin bozulması nedeniyle unutkanlık olabilmektedir. Unutkanlığın ciddi değerlendirilmesi ve ayırt edilebilmesi, erken tanı konabilmesi açısından önemlidir. Tanı, genel olarak hastadan ve yakınından alınan öykü ve tarama testleri ile Psikiyatri Kliniği'nde gerçekleştirilebilmektedir" dedi.

Etiketler : Unutkanlık Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel yaşlılık değil bir hastalık
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