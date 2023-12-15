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15 Aralık 2023 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 08:15:00

Tuzun fazlası kalbi yoruyor

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Yemeklerde tuzun fazla kullanılması, kan basıncının yükselmesi ve kalp-damar hastalıkları (kalp yetmezliği, felç ve bacak damarlarında tıkanma) gibi çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Köz, "Aşırı tuz içeren beslenme tarzı sadece kalp damar sağlığını bozmakla kalmıyor, obezite, osteoporoz, böbrek hastalıkları, mide kanseri (gastrik kanser) ve menier hastalığını da tetikliyor" dedi. Aşırı tuz alımının, böbrek taşlarının oluşumunu artırdığına da dikkat çeken Doç. Dr. Köz, "Var olan taşların da büyümesine neden olur. Bundan dolayı böbrek taşı düşürmüş olanlar da düşük tuzlu beslenmeye dikkat etmelidir. Ayrıca aşırı tuz tüketimi, protein kaçağı olan kişilere verdiğimiz bazı ilaçların etkinliğinin azalmasına neden olabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bazı ilaçları kullananlarda hiponatremiye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Köz, sözlerini şu cümlelerle tamamladı; "Kanda sodyum konsantrasyonu düşmesi (yani hiponatremi) de özellikle yaşlılarda sık karşılaştığımız bir sorundur. Hiponatremisi olan kişilerde de önemli sağlık sorunları görüyoruz. Bu yüzden tuz kısıtlaması yapılan kişiler, özellikle bazı anti-hipertansif ilaçları ve nörolojik ilaçları kullananlarda uyanık olunmalıdır."

Etiketler : tuz kalp damar sağlığı beslenme hiponatremi
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