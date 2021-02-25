Tüp bebekte başarıyı etkileyen 2 faktöre dikkat

Sigara içen kadınlarda yumurtalıkların uyarılması için daha yüksek dozda ilaç kullanılmakta ve gebelik başarısı daha düşük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nadiye Köroğlu şunları dile getirdi: "Anne adayının yaşı ve çiftlerini sigara kullanımı tedavinin başarısını etkiler. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör anne adayının yaşıdır. Anne adayı ne kadar genç ise tüp bebekte gebelik şansı o kadar yüksektir. 35 yaşın altındaki bir kadında canlı doğum oranları yüzde 40 ila 50 arasında iken bu oran 42 yaşının üzerindeki bir kadında yüzde 4 civarındadır. Anne adayının yaşı arttıkça hem yumurta sayısı hem de kalitesi azalmaktadır bu da tüp bebek başarısını etki eden en önemli faktördür. Çiftlerin sigara içmesi de tüp bebek başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Sigara içen kadınlarda yumurtalıkların uyarılması için daha yüksek dozda ilaç kullanılmakta, gebelik başarısı daha düşük olmakta ve sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla tüp bebek denemesi yapılması gerekmektedir."

