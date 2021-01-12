Tüp bebek tedavisinde psikolojik destek de gerekiyor

Anne-baba adayları tedaviden önce psikolog, diyetisyen ve psikiyatrist ile görüşüyor, gebelik sürecine hazır hale geliyor. Doç. Dr. Funda Göde, “Tüp bebek tedavisinde uyguladığımız bütüncül tedavi ile anne ve baba adaylarının fiziksel ve psikolojik durumlarını gözden geçiriyoruz. Psikiyatr, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenlerden oluşan kadromuzla birlikte, çiftlerimizi gebeliğe tam hazır hale getiriyoruz” dedi. Anne ve baba olma hayali ile merkeze gelen çiftlerin öncelikle detaylı bir şekilde hikâyelerini dinlediklerini söyleyen Göde, “Bizler çiftlerimizin farklı bir hastalıkları olup olmadığını, günlük fiziksel aktivitelerinin nasıl olduğunu, kilo durumlarını, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarını, stres durumlarını toplu şekilde değerlendiriyoruz. Buradaki amacımız çiftlerin yaşam kalitesini artıran bir tedavi şekli sunmak” diye konuştu.