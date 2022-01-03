Topuklu ayakkabı sinirlere zarar veriyor

Uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanan kadınların 3'üncü ve 4'ncü tarak kemikleri arasındaki sinirlerde şişme, genişleme ve sonucunda yanıcı ağrılar oluşuyor. Morton nöroma'da kesin tanının fizik muayene ve MR görüntülemesi ile konduğunu belirten uzmanlar, ameliyatlarda başarı oranının yüzde 90'larda olduğunu ifade ediyor. Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, genelde orta yaşlardaki kadınlarda daha sık görülen rahatsızlığa karşı uç kısmı dar olmayan topuksuz ve sert tabanlı ayakkabı ile birlikte içinde tarak kemiklerini destekleyen ped kullanılmasını tavsiye ediyor. Duman, "Uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanan kişilerin ayaklarındaki 4'ncü ve 5'inci tarak kemiklerinin sıkışması sonrasında parmağa giden sinirlerde sıkışma, mikrotravma ve dejenerasyon meydana geliyor. Tekrarlayan mikrotravmalar sonrasında sinirde topaklaşma yani, nöroma oluşuyor. Topuklu ve dar uçlu ayakkabı kullanımı, mikrotravma ve tarak kemiklerinin sıkışmasına sebep olduğu için nöroma oluşmasına zemin hazırlıyor. Topuklu, uç kısmı dar ve yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmemeli. Uç kısmı dar olmayan topuksuz ve sert tabanlı ayakkabı ile birlikte içinde tarak kemiklerini destekleyen ped kullanılabilir." diye konuştu.

