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31 Ekim 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 08:30:00

Tarçın çayı ağrıları azaltıyor Balla karıştırmak etkisini artırır

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Bir fincan tarçın çayı, çeşitli ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, tarçının içerdiği öjenol doğal bir anestetik gibi davranarak karın kramplarını, artrit ve fibromiyaljinin neden olduğu ağrı ve kırıklıkları rahatlatır.

Bir fincan tarçın çayı, çeşitli ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, tarçının içerdiği öjenol doğal bir anestetik gibi davranarak karın kramplarını, artrit ve fibromiyaljinin neden olduğu ağrı ve kırıklıkları rahatlatır. Tarçın ayrıca diş ve diş eti ağrılarını da rahatlatmakta oldukça etkilidir. Bitkisel tedavi uzmanları, tarçın çayının faydalarını şu şekilde sıralıyor: "Boğaz ağrıları, soğuk algınlığı ve öksürüğü geçirmekte son derece etkilidir. Kış hastalıklarından korumasının nedeni, içeriğinde antibakteriyel özellikler taşımasıdır. Bu çay mikropları öldürürken, boğaz ağrısını da geçirir. Hazımsızlık mide krampları ve baş ağrısının da eşlik ettiği mide ağrısına, kabızlık ve ishale de çare olabilir. Tarçında bulunan kateşin denilen madde mide rahatsızlığına, şişkinliğe, gaza ve hazımsızlığa iyi gelir. Reflüye neden olan mide asidini azaltarak gıda sindirimni destekler. Balla karıştırmak etkisini artıracaktır."

Etiketler : Tarçın çayı Bir fincan tarçın çayı çeşitli ağrıları hafifletmeye yardımcı artrit ve fibromiyalji
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