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13 Mart 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 07:42:00

Sosyal medya depresyona sürüklüyor

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Uzmanlar, dijital çağın en büyük sorunlarından birinin sosyal medya kaynaklı depresyon olduğunu söyledi.

Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava, "Kişi, kendi bedenine bir ötekinin gözünden, beklentilerinden, tercihlerinden bakarken, kendisine yabancılaşmış oluyor. Kendisinin iç dünyasına kulak vermez oluyor, çünkü beğenilen öteki insanlarla zihni meşgul durumda oluyor" dedi. Sosyal medyada kendisini kusursuz bir şekilde güzel olarak göstermeye çalışan insanların çokça takip edildiğini belirten Sitrava, "Eğer kişinin kendisini değiştirme, filtreleme, ya da ameliyatla kendinde farklılıklar yaratmayı isterken, zihninde kendisine değil de, bir öteki insana öncelik veriyor ve onun/onlar tarafından beğenilme arzusuyla yapıyorsa, bu bizim için sağlıksız bir durumu işaret eder. Çünkü kişi bunları yaparken, beğenilmeme, sevilmeme, tercih edilmeme kaygısından yapıyor demektir" diye konuştu.

Etiketler : sosyal medya psikoloji depresyon
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