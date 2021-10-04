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04 Ekim 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 07:30:00

Soğuk algınlığından koruyan önlemler

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Sonbahar mevsiminde çocuklarda en çok "soğuk algınlığı" olarak isimlendirilen, çoğunluğu viral olan üst solunum yolları enfeksiyonları görülüyor.

Sonbahar mevsiminde çocuklarda en çok "soğuk algınlığı" olarak isimlendirilen, çoğunluğu viral olan üst solunum yolları enfeksiyonları görülüyor. Uzmanlar, yüksek ateş, nefes almada zorlanma, kulak ağrısı, işitme kaybı, 10 güne rağmen burun akıntısının devam etmesi gibi durumlarda hekime danışılmasını tavsiye ediyor.

Sonbaharda fazlaca görülen soğuk algınlığından korunmak için çocukların özellikle kapalı ortamlarda maske takmaları, el hijyenine dikkat etmeleri ve arkadaşlarının kişisel eşyalarını kullanmamaları önemli bir ayrıntı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, sonbahar mevsiminde çocuklarda en sık görülen KBB hastalıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sonbaharın mevsimsel özellikleri nedeniyle ayrıca okulların açılması ile birlikte viral üst solunum yolları enfeksiyonlarının sık görülmeye başladığı bir dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Topak, "En sık gördüğümüz hastalık, soğuk algınlığı olarak da isimlendirdiğimiz çoğunluğu viral olan üst solunum yolları enfeksiyonlarıdır. Bununla bağlantılı olarak orta kulak iltihaplarının da sıklığı artar. Orta kulak iltihaplarının bir bölümü ağrı ateş gibi akut enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkabildiği gibi bir bölümü de pek fazla bulgu vermeyen sadece işitme kaybına yol açan orta kulak nezlesi olarak da bilinen bir şekilde ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu.

Çocuk kulağını tutuyorsa dikkat!

Bu hastalıklara bağlı olan şikayetlerin sürmesi halinde bir uzmana başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Topak, "Yüksek ateş, nefes almada zorlanma, kulak ağrısı, işitme kaybı, 10 gün geçmesine rağmen burun akıntısının devam etmesi gibi durumlarda uzman değerlendirmesi uygun olur" dedi. Küçük yaştaki çocukların şikayetlerini ifade edemediklerini belirten Prof. Dr. Murat Topak, "Şikayetlerini ifade edemeyen küçük çocuklarda kulağını tutarak, başını sallayarak ağlama, yanaklarını ovuşturma, huzursuzluk, iştahsızlık gözlenmesi durumunda bunların bu bölgedeki yapıların enfeksiyonlarından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmelidir." diye konuştu.

İşitme kaybı ortaya çıkabilir

Prof. Dr. Murat Topak, ayrıca küçük çocukların işitme kaybını ifade edemeyeceklerinden seslenildiklerinde tepki göstermemeleri, televizyon izlerken yanına yaklaşmaları işitme kaybı olasılığı hakkında bir ipucu olabileceğini ifade etti.

Kovid-19 olup olmadığı için test yaptırılmalı

Prof. Dr. Murat Topak, Covid-19 enfeksiyonunun basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bulgular verebileceğinden ayırt edici tanı için testlere ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Kapalı ortamlarda maske kullanılmalı

Prof. Dr. Murat Topak, "Bu tip hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için çocukların özellikle kapalı ortamlarda maske takmalarının, el hijyenine dikkat etmelerinin, arkadaşlarının kişisel eşyalarını kullanmamalarının sağlanması önemlidir." tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : soğuk algınlığı Prof. Dr. Murat Topak Covid-19 enfeksiyonu
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