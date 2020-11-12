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12 Kasım 2020 Perşembe 18:42:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 16:04:00

Sinüzit akciğerinizi ve beyninizi vurmasın

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Havaların soğumasıyla sinüzit şikayetleri artıyor.

“Sinüzit tedavi edilmezse enfeksiyon kronikleşir” diyen Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Tolga Celal Şahiner, “Sürekli geriye doğru mikroplu materyalin akması (post nazal akıntı) neticesinde kronik bronşit, amfizem, pnömoni gibi akciğer hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca uzun süren tedavisiz kronik sinüzitlerde orbital selülit, menenjit, beyin apsesi, orta kulak hastalıkları, kronik farenjit, kronik larenjit gibi durumlar görülür. Günümüzde antibiyotik kullanımına bağlı bu ağır komplikasyonlar nadir görülmektedir. Bunların tedavisi hastanın durumuna göre ve mevcut patolojiye göre yapılır. Özellikle akut sinüzit de ağrı şiddetlidir. Bu gibi durumlarda güçlü ağrı kesiciler ve drenajın bir an önce sağlanması için dekonjestanlar özellikle burun spreyleri kullanılmalıdır. Kafaya sıcak uygulaması faydalı olabilir” diye konuştu.

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