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10 Mart 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 08:00:00

Sinsi ilerleyen glokom çocuklarda da görülebilir

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Halk arasında göz tansiyonu adıyla bilinen glokomun, göz içi basıncının yükselmesine bağlı görme sinirinin etkilenmesine yol açan sinsi bir hastalık

Halk arasında göz tansiyonu adıyla bilinen glokomun, göz içi basıncının yükselmesine bağlı görme sinirinin etkilenmesine yol açan sinsi bir hastalık olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Işık, "Glokom için en büyük risk faktörü yaştır. Dolayısıyla, ilerleyen yaşlarda bu hastalığa daha çok dikkat etmek gerekir. Ancak daha nadir de olsa bebeklerde ve çocuklarda görülen formları da vardır. Ayrıca ailesinde göz tansiyonu olanlar daha yüksek risk altında oldukları için daha yakından takip edilmelidir" dedi. Glokomda tanı koyma sürecini anlatan Op. Dr. Işık, "Göz içi basınç ölçümü göz muayenelerini rutin bir parçası olduğu için bu hastalar çoğunlukla bu muayeneler sırasında tesadüfen tanı alırlar. Bazı hastalarda göz içi basıncı normal olsa da göz tansiyonu olabileceği için şüphelenilen hastalara da görme alanı testi ve optik sinir başını inceleyen optik koherens tomografi testi yapılır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : glokom Op. Dr. Burcu Işık çocuklar

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