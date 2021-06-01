Sigara, inme riskini yüzde 92 artırıyor

Sigara içenlerde inme riski, içmeyenlere oranla yüzde 92'ye kadar artıyor. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, sigaranın inme risk faktörlerinin de başında geldiğini ifade etti. Özdemir, bilimsel araştırmalara göre günde 5 sigara içmenin inme riskini yüzde 12 artırdığına işaret ederek, "Sigarayı bırakmayanlarda inme riskinin yüzde 92'ye varan oranlarda arttığı bilinmektedir." dedi. Sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan pasif içicilerin de risk altında olduğunun altını çizen Özdemir, "Sigara yalnızca tüketenleri değil, pasif içicileri de etkilemektedir. Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda da inme riski artışı yüzde 45'e kadar varabilir" bilgisini paylaştı.

