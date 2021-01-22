Sigara dumanı mesane kanseri nedeni

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, “Enfeksiyon, böbrek ve mesane taşı gibi nedenler de idrar kesesinde kanamaya yol açabiliyor. Bu nedenle mesane tümörünün tanısında ultrasonografi, MR (manyetik rezonans) ya da BT (bilgisayarlı tomografi) gibi görüntüleme teknikleri kullanılıyor. Tüm bu tetkiklerin dışında kanser tanısı koymada altın standart, sistoskopi ile idrar kesenin incelenmesi oluyor. Tedavi yöntemi de hastalığın evresine göre belirleniyor. Mesane tümörleri birkaç evrede inceleniyor. Bu evreler de kısaca ‘yüzeysel mesane tümörleri, mesane duvarının kas yapısına yayılmış tümörler ve metastatik olarak mesane dışındaki uzak organlara yayılmış mesane tümörleri’ olarak adlandırılıyor” dedi. Sofikerim, "Bazı hastalarda, bağırsaktan yapılan yapay mesane ile hastaların vücut dışında idrar torbası taşımasına gerek kalmıyor. Bu da hayatlarını normal bir şekilde sürdürmelerini ve sosyal olarak rahat hissetmelerini sağlıyor. İleri evrede olsa bile hastanın yaşam kalitesini ve süresini uzatan tedavi yöntemleri uygulanıyor" diye konuştu.