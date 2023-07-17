Sıcak havalar kalbin ayarlarını bozuyor

Sıcak havalar sağlık sorunu olsun olmasın herkesi olumsuz etkileyebiliyor. Son günlerde artan hava sıcaklıkları bazı kişilerde hayatı bile tehdit eder hale gelebiliyor. Sıcak havalarda vücudun kendi sıcaklığını normal seviyelerde tutmak için daha fazla çalıştığını söyleyen Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz şunları dile getirdi: "Vücudun sıcak havaya uyum sağlayamadığına dair bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Soğuk ve nemli cilt, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, hızlı nabız, aşırı terleme, baş ağrısı, göğüs ağrısı, mide bulanması, kol ve bacaklarda şişme bu belirtilerdendir. Bu durumlarda mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır. Sıcak havalarda kalp hastalarında hafif bir rahatsızlık hissedilirse, hastaların daha serin bir yere geçmeleri, kendilerini dinlenmeye almaları, koltuk altı ve boyun bölgelerine soğuk kompresler yapmaları uygun olabilir. Ancak şikayetler düzelmiyorsa mutlaka hekimleriyle irtibat kurmaları hayati önem taşımaktadır. Sıcak hava, yüksek tansiyon hastaları için de tehlikelidir. Yüksek tansiyon öyküsü olan kişiler, sıcak havalarda tansiyonlarını izlemelidir. Ayrıca susuz kalmamak için bol miktarda sıvı içmeli, öğle sıcağından kaçınmalı, sağlıklı beslenmeli, dışarı çıkması gerekiyorsa güneş kremi sürmeli ve şapka takmalıdırlar."