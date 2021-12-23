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23 Aralık 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 08:00:00

Salebe zencefil ekleyin, faydasını artırın

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Soguk algınlığı ve öksürüğe doğal ilaç olan salep aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor, içerdiği potasyum ve minerallerle enerji veriyor.

Haber: Yasemin İLAN

Soguk algınlığı ve öksürüğe doğal ilaç olan salep aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor, içerdiği potasyum ve minerallerle enerji veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya salebin etkisini artırmak için özellikle zencefil ekleyerek tüketmemizi öneriyor.

Orkide kökünden elde edilen yumruların kurutulup uygun değirmenlerde yakılmadan öğütülmesi ile elde edilen salep tozu sütle karıştırılıp içildiğinde hem lezzetli hem de son derece şifalı! Soğuk kış günlerinin yıldız içeceği salebin faydalarını İç Hastalıkları ve Obezite-Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya sorduk. Salepi kesinlikle şeker katmadan tarçın ya da zencefille karıştırarak içilmesini öneren Dr. Ayça Kaya "Bu lezzetli içeceğin azı karar çoğu zarar" dedi.

BOĞAZI YUMUŞATIYOR

"Sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi vücut için önemli mineraller salepte bolca bulunur" diyen Dr. Ayça Kaya, "100 gram salep kalori olarak yaklaşık 95 kcal içermektedir" diye uyardı. Dr. Kaya "Salep öksürüğe iyi gelir mi şeklindeki soruların cevabı, salebin yumuşatıcı etkisinde saklıdır. Bu etkisi sayesinde boğazlarda oluşacak soğuk algınlığı gibi durumlarda rahatlatıcı bir özellik gösterir. Soğuk kış günlerinde evde salep içmek hem içinizi ısıtır hem de sodyum, potasyum ve kalsiyum mineralleri içerdiği için enerji verir. Boğazı yumuşatarak öksürüğe karşı iyi bir koruyucudur, dolayısıyla soğuk algınlığı ve bronşite karşı koruyucudur" diye konuştu.

KİLO ALMAK İSTEYENLER İÇMELİ

"Salep C ve A vitamin içeriği sebebiyle hem vitamin almanızı sağlarken, aynı zamanda da protein içerir" diyen Dr. Ayça Kaya, "Tercihen toz salep sütle birlikte içildiği için hem sütün içindeki kalsıyumdan yağ yakma özelliğinden hem de tok tutma özelliğinden faydalanmış oluruz. Bağırsaklarımızı çalıştırmaya yardımcı olduğu için özellikle kış aylarında kabızlık sıkıntısı çeken hastalarıma öneriyorum. Obezitenin tam aksine kilo almak isteyip alamayan hastalarıma da, karbonhidrat yapısıyla enerji veren bir içecek olduğu ve iştah açtığı için salep öneriyorum. Salepin kış mevsiminin vazgeçilmezi olmasının nedeni kuşkusuz tadı ve kolay hazırlanabilmesidir. Ayrıca, bir çok faydası olduğu için de oldukça seviliyor" şeklinde konuştu.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Faydası saymakla bitmeyen zencefil, C vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor içerir. Yapılan araştırmalarda zencefilin sahip olduğu antioksidan etkilerin standart antioksidan maddelerle karşılaştırılabilecek kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı desteklemektedir. Zencefil soğuk algınlığını önler ve tedavisinde yardımcıdır. Balgam söktürücüdür ve öksürüğe iyi gelir. Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde hastalıklara karşı koruyucu olarak da tüketilebilir. Antioksidan etkileri sayesinde bağışıklık sisteminde bir çeper görevi görebildiği, kansere karşı koruyucu olduğu ve yaşlanmayı azaltıcı etkilerinin olduğunu yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Tip 2 diyabetik hastalarda insülin direncini düzenleyerek hastalarda olumlu sonuçlar sağlamıştır.

Etiketler : Salebe zencefil ekleyin C vitamini magnezyum BALGAM SÖKTÜRÜCÜ
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