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15 Nisan 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 08:00:00

Sahurda çay, su kaybını hızlandırır

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Ramazan ayında yemek seçimine ve yemek süresine dikkat etmek gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Hafize Öğün Dudioğlu, "Çay ve kahve gibi içecekler, su kaybını hızlandırdığı için sahurda çok fazla tercih edilmemelidir" dedi.

Ramazan ayında yemek seçimine ve yemek süresine dikkat etmek gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Hafize Öğün Dudioğlu, "Çay ve kahve gibi içecekler, su kaybını hızlandırdığı için sahurda çok fazla tercih edilmemelidir" dedi. Uzm. Dyt. Hafize Öğün Dudioğlu, "İftarda yağlı, kızartılmış, aşırı baharatlı ve yüksek kalori içeren gıdaları tüketmek yerine, uzun süre aç kaldıktan sonra mideyi yormamak adına hafif gıdalar tercih edilmelidir. Hızlı yemek yemek özellikle mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceği için besinler iyi çiğnenmelidir. Tokluk hissinin 15-20 dakika içerisinde oluştuğu bilinmeli, yemekler buna göre daha yavaş tüketilmelidir. Sahurda iftara kıyasla daha hafif ve uzun süre tok tutacak gıdaların tüketilmelidir. Protein açısından zengin olan süt ürünleri (yoğurt, süt, ayran, yumurta, peynir ), lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ve tam buğday ürünleri sahurda tüketilebilir" diye konuştu.

Etiketler : Sahurda çay su kaybı sahur Dyt. Hafize Öğün Dudioğlu
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