Sağlıklı ve güçlü saçların formülü karpuzda

Uzmanlar, karpuzun içeriğindeki A ve C vitamininin kuru ve kırılgan saçları nemlendirerek canlılık kattığını belirtti. Karpuzun içeriğindeki A vitaminin cildi ve saçı nemli tutmaya yardımcı olduğunu ve cildi sıkı tutan yeni kolajen, elastin hücrelerinin sağlıklı büyümesini desteklediğini bildiren Homeopati Hekimi Yegane Özcan, "Bir fincan karpuz günlük A vitamini değerinin neredeyse dörtte birini içerir. C vitamini saçın sağlıklı büyümesi için gerekli olan kolajen sentezini artırarak, kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirir ve kuru ve kırılgan saçlardan kurtarır" ifadelerini kullandı.

