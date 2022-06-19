VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yine Türkiye başarısını hazmedemedi!
Başkan Erdoğan'dan NATO'ya belgeli çıkarma!
Avrupa, Venezuela'ya muhtaç oldu: Dev petrol tankeri yola çıkıyor
İşte terör örgütü DEAŞ'ın para trafiği!
8 il için alarm verildi... Kuvvetli yağış geliyor
Makedon mutfağını öğrendim
Babaların çocuk gelişiminde 8 önemli rolü
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Haziran
Sıcak yaz günlerinde su içmeyi ihmal etmeyin
Sağlıklı ve güçlü saçların formülü karpuzda
Tatili çocuğun kişisel gelişimi için fırsata çevirin
KKTC'den Rum Yönetimi'ne PKK tepkisi
"Kaygılarımızı anlayan somut ve kalıcı adımlar görelim"
"Ana gündem Finlandiya ve İsveç"
Adana'dan 3 bin yıllık tarihi kazı
Yazın ilk sıcak hava dalgası alarm verdirdi
Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
“1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”
Eğlenceli set
Ayrıldılar
YASAK ELMA'NIN YILDIZ'I TATİLDE
Kekemeliği yenip edebiyat öğretmeni oldu
Aynı okulda 17 ikiz bir de üçüz
Türkiye'den ihracat rekoru
19 Haziran 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 08:00:00

Sağlıklı ve güçlü saçların formülü karpuzda

ABONE OL

Uzmanlar, karpuzun içeriğindeki A ve C vitamininin kuru ve kırılgan saçları nemlendirerek canlılık kattığını belirtti.

Uzmanlar, karpuzun içeriğindeki A ve C vitamininin kuru ve kırılgan saçları nemlendirerek canlılık kattığını belirtti. Karpuzun içeriğindeki A vitaminin cildi ve saçı nemli tutmaya yardımcı olduğunu ve cildi sıkı tutan yeni kolajen, elastin hücrelerinin sağlıklı büyümesini desteklediğini bildiren Homeopati Hekimi Yegane Özcan, "Bir fincan karpuz günlük A vitamini değerinin neredeyse dörtte birini içerir. C vitamini saçın sağlıklı büyümesi için gerekli olan kolajen sentezini artırarak, kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirir ve kuru ve kırılgan saçlardan kurtarır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlıklı ve güçlü saçların formülü karpuz Homeopati Hekimi Yegane Özcan
55 oldu

55 oldu
Uyan Alim'i yorumladı

Uyan Alim'i yorumladı
Sess'li gece

Sess'li gece
Veda pozu

Veda pozu
Ali babasına benziyor

Ali babasına benziyor
Kararlarımı oğluma göre alıyorum

Kararlarımı oğluma göre alıyorum
Yasmin'in Kelebek'i

Yasmin'in Kelebek'i
Almanya çıkarması

Almanya çıkarması
Setlere ara vermiyor

Setlere ara vermiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX