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15 Ekim 2021 Cuma 10:13:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 10:13:00

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor." dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor. Altı yaşındaki evladımız dâhil. Anne babalar olarak düşünelim: Salgınla mücadelenin yükünü onlar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor? İyi sabahlar.." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanı MASKE ÇOCUK Anne babalar
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