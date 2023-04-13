Ramazan ayında egzersize devam

Ramazan ayında doğru beslenme tarzı ve doğru egzersizler ile metabolizmanın yavaşlamasını engellemek ve kilo almadan oruç tutabilmek mümkün. Uzman fitness antrenörü Yasemin Baş, kişilerin 'Protein tüketmeliyim, karbonhidrattan uzak durmalıyım' kelimesinin çok yanlış olduğunu ölçülü kullanım ve spor ile dengeli bir şekilde spor yapılabileceğini dile getirdi. Ramazan ile birlikte sağlıklı beslenmek kadar düzenli egzersiz yapmak da önem taşıyor. Günlük rutininde egzersiz bulunanlar da 'Oruçluyken spor yapılır mı? Ramazan ayında en doğru spor yapma saati kaçtır? İftardan önce spor yapmak sağlıklı mı?' sorularını merak ediyor. Düzce'de uzman Fitness antrenörlüğü yapan Yasemin Baş, kişilerin ramazan ayında da sağlıklı bir şekilde spor yapabileceğini dile getirirken, dengeli beslenme ve uygun egzersizler ile kişi sağlıklı bir dönem geçirebileceğini belirtti.

