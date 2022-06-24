İyi huylu prostat büyümesi, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezinin aşırı büyüyerek idrar yolunu daraltması ve mesaneye baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor. Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen hastalık; akut üriner retansiyon yani mesane dolu olmasına rağmen idrar yapamama, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşı, mesane hasarı ve böbrek hasarı gibi komplikasyonlara da yol açabiliyor. Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, "Erkeklerde 50 yaşından sonra yüzde 50-75 oranında iyi huylu prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem semptomları görülüyor. Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaklaşık 11 milyon alt idrar yolu sistem semptomları olan hasta var. Aile öyküsü, diyabet, kalp hastalıkları ve yaşam tarzı prostat büyümesinin risk faktörleri arasında yer alıyor ve 40 yaşından itibaren bu risk her sene daha da artıyor. Prostat büyümesi tedavi edilmezse idrar yolunun tıkanması, idrar yapamama ve ameliyat olunması ile sonuçlanıyor. Bu nedenle erkeklerin 50 yaşından itibaren mutlaka düzenli olarak prostat kontrolü için üroloji uzmanına başvurması gerekir" dedi. Kadıoğlu, "Türk Üroloji Derneği'nin aynı zamanda "iyi huylu prostat büyümesi (BPH)" hastalığına dikkat çekmek için Sanofi Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla gerçekleştirdiği 'Prostat Büyümesi Hayatınızı Daraltmasın' isimli bir farkındalık projesi var. Proje kapsamında, hastalıkla ilgili sıkça sorulan sorular, hastalığın belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri gibi pek çok konuda bilgilerin yer aldığı bir web sitesi de bulunmakta" diye konuştu.

