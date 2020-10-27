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27 Ekim 2020 Salı 22:31:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:53:00

Pandemide en ucuz önlem: El yıkamak

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Koronavirüsten korunmada en etkili ve en ucuz yöntem maske takmak ve el temizliği! Ellerimizde 200'den fazla çeşitli bakteri ve virüs bulunduğunu aktaran enfeksiyon uzmanları, saatte 25 kez elimizi ağza, burna ve göze götürdüğümüzü söylüyor.

“Günlük hayatta çok fazla bakteri ve virüsü ellerimizle vücudumuza taşımaktayız” ifadelerini kullanan Acıbadem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hakan Kutlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Ayrıca yine bu bakteri ve virüsleri ellerimiz sayesinde sevdiklerimiz başta olmak üzere başka insanlara da bulaştırmakta ve hasta olmalarına neden olabilmekteyiz. Bir insanın saatte yaklaşık 20-25 kez elini ağza, burna ve göze götürdüğü düşünülürse hastalıkların geçişinde ellerin ne kadar önemli bir yer tutabildiği biraz daha iyi anlaşılabilir. Sadece el yıkama ile yaz aylarında ishal olgularının sayısı yüzde 50, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu sayısı yüzde 25 oranında azaltılabilmektedir.”

20 SANİYE KURALI UNUTULMAMALI

El yıkamanın üç türü olduğunu aktaran Hakan Kutlu, “Akan su altında, sabun ile ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması ve sonra kurulanması gerekir. El yıkamanın enfeksiyon hastalıklarını azalttığına dair bilgi, yüzyıldır bilinmektedir. Özellikle koronavirüs pandemisini yaşadığımız bu dönemde salgınla mücadelede en önemli faktör; maske takma, sosyal mesafe yanında el yıkamadır” dedi.

Etiketler : PANDEMİ EL YIKAMA TEMİZLİK
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