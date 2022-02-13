Pandemide beslenme önerisi Tatlıyı azaltın, baharatı arttırın

Salgın döneminde hamur işi, tatlı tüketimi çok fazla arttı, fiziksel aktivite düzeyimiz azaldı. Fiziksel aktivitenin azalması, uyku ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi etkenler nedeniyle çoğu kişide kilo artışı görüldüğünü söyleyen Diyetisyen Merve Demir, "Pandemi sürecinde hayatımıza ne kadar baharat katarsak o kadar kolay atlatabiliriz. Çünkü vücutta enfeksiyonel bir durum var ve biz bunu antioksidan besinler alarak yok edebiliriz. Maalesef ne yapsak da artık bu korona virüs hayatımıza girdi. Biz bununla artık savaşmak, bununla yaşamak zorundayız. O yüzden bu konuda en önemli şey tabi ki de en güçlü silahımız bağışıklığımızın güçlü olması oluyor. Bunun da en büyük temeli güzel beslenmektir" diye konuştu.

