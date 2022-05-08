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08 Mayıs 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 08:00:00

Oyun, çocuklar için zihinsel aktivitedir

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Uzmanlar oyunun, çocuğun dile getiremediği duygularını yansıtmasında önemli bir araç olduğunu, oyunla birlikte sorunlara çözüm bulmayı öğrendiklerini, özellikle grup oyunlarında bilgi aktarımı, iş birliği ve iletişimin geliştirilebildiğini söyledi.

Uzmanlar oyunun, çocuğun dile getiremediği duygularını yansıtmasında önemli bir araç olduğunu, oyunla birlikte sorunlara çözüm bulmayı öğrendiklerini, özellikle grup oyunlarında bilgi aktarımı, iş birliği ve iletişimin geliştirilebildiğini söyledi. Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Nur Yılmaz, "Eğitimi ve terapiyi başarıya götüren faktörlerin başında materyal geliyor. Eğitici oyun ve materyallerle çocukların Dil ve Konuşma, Bilişsel, İnce-Kaba Motor Gelişimlerini desteklemek mümkün" dedi. Çocukla bağ kurmada en kolay yolun oyun olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Oyunlar yoluyla çocukların eğlenceli bir şekilde gelişimleri desteklenebilir. Fakat oyun bir çocuk için sadece eğlence olarak düşünülmemelidir. Ziya oyunun niteliğinin çocuğun duygusal, zihinsel, sosyal gelişimini desteklediği, erken yaşlardan itibaren çocukların duygu ve düşüncelerini oyun yoluyla ifade ettikleri, çocukların oyun esnasında her çeşit kavramı ve nesneyi tanıyarak kullanım özelliklerini ve görevlerini öğrendikleri, bu öğrenmenin, zihinde bir bilgi birikimi ve çalışma açısından gelişme olduğunu göz ardı etmemek gerekir" şeklinde konuştu.

Etiketler : çocuklar için zihinsel aktivitedir oyun Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Nur Yılmaz
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