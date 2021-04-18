  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0580
  • Euro
    9,6752
  • Altın
    460,3760
İstanbul
9 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak, lodos ve çöl tozu
FETÖ ABD'de mali krize girdi
Aşılamada 20 milyonu geçtik
İçişleri Bakanı Soylu paylaştı: Katliam yapılmaktadır
Kalın'dan Erkan Oğur açıklaması: Şaşırdım ve üzüldüm
Rus istihbaratından komşu ülkede operasyon!
ABD ile Çin'den ortak adım!
Artık vegan besleniyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Nisan
Öğrenme güçlüğü çocuğu kaygılı yapıyor
Diyet ve stres SİVİLCE nedeni
DOĞAL ENFEKSİYON SAVAR: CEVİZ
ORUÇ TUTARKEN YAPTIĞIMIZ 8 BESLENME HATASI
Hayaliyle ödül aldı
Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik misilleme
Koronavirüse yakalandı
Ege Denizi'nde deprem
17 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Yurt dışına kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
"Cumhuriyet tarihinin rekoru" dedi ve ekledi: "Fırsat vermeyeceğiz"
Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
Özal'ın ölümünün 28. yılı... Başkan Erdoğan İnfitar suresini okudu
18 Nisan 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 09:00:00

Öğrenme güçlüğü çocuğu kaygılı yapıyor

ABONE OL

Çocukluk yıllarında görülmeye başlayan öğrenme güçlüğünün, önemli sosyal sorunlara yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, "Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun, genellikle ortalama veya ortalamanın üzerinde zekâya sahip olsa da soyut kavramları kavramakta ve bir hikâyeyi yeniden anlatmakta zorluk çekebilir" dedi.

Çocukluk yıllarında görülmeye başlayan öğrenme güçlüğünün, önemli sosyal sorunlara yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, "Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun, genellikle ortalama veya ortalamanın üzerinde zekâya sahip olsa da soyut kavramları kavramakta ve bir hikâyeyi yeniden anlatmakta zorluk çekebilir" dedi. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman, "Kelimeleri hatırlamada yavaş olabilirler ve harfleri ters çevirmek ya da bir kelimeyi geriye doğru okumakta zorluk çekebilirler" diye konuştu. Kahraman, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların en sık karşılaştığı duygusal semptomun şiddetli kaygı olduğunun altını çizerek, "Çocukların okulda yaşadığı sürekli hayal kırıklıkları ve kafa karışıklıkları nedeniyle korkmaya başlarlar. Bu duygular öğrenme güçlüğünün tutarsızlıkları ile daha da şiddetlenir. Başarısızlığı tahmin edebildikleri için, yeni durumlara girmek son derece endişe verici hale gelebilir" dedi.

Etiketler : Öğrenme güçlüğü çocuk kaygı
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor

Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Kilo alamıyorum!

Kilo alamıyorum!
Kendini övmeden duramadı

Kendini övmeden duramadı
Yeniden İstanbul'a taşınıyor

Yeniden İstanbul'a taşınıyor
Gelişme olursa haberiniz olacak

Gelişme olursa haberiniz olacak
Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak

Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak
Biter dediler bitmedik!

Biter dediler bitmedik!
Dünya hayalleri için ilk adım

Dünya hayalleri için ilk adım
Gösteriler ileri tarihe

Gösteriler ileri tarihe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER