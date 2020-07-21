  • BIST
    118042
  • Dolar
    6,8287
  • Euro
    7,8637
  • Altın
    404,3620
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı
İspanya'da Kovid-19'da son 24 saatte 529 yeni vaka tespit edildi
Beyaz Saray: Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez
Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile konuştu: Onları çok özlüyorum
Meryem Uzerli'den estetik iddialarına yanıt: Çenemi uzatmadım, orijinal
Fındık işçilerine 100 lira yevmiye
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi!
Almanya Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi
Avusturya'da bazı kapalı alanlarda yeniden maske kullanma zorunluluğu
ABD iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı
İtalya'daki vaka sayısı 244 bin 752'ye yükseldi
Başkan Erdoğan'ın konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı
Pınar'ın katilini bu görüntüler ele verdi! Zanlı adliyeye sevk edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Miçotakis'in darbeci Hafter'e desteği, Yunan kamuoyunda tepki topluyor!
Latin Amerika'da koronavirüs ölümleri artıyor
Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada
Gram altın rekor kırdı
Yarın 81 ilde koronavirüs denetimleri yapılacak
IKBY'de hükümetin ikinci büyük ortağı KYB, Meclis'teki oturumlara katılmayacak
David Beckham hayatının şokunu yaşıyor!
15 bin levrek yavrusu denize bırakıldı
TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
21 Temmuz 2020 Salı 18:16:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 18:16:00

Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Koronavirüsle mücadelede son durum Meclis Sağlık Komisyonu'nda masaya yatırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, aktif vaka sayısının azaldığını ve nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye'nin dünyada 53'üncü sırada olduğunu söyledi.

Meclis'te koronavirüs salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda salgına ilişkin hem dünya hem de Türkiye'deki son rakamlar paylaşıldı.

Sağlık Bakan Yardımcıları, "maske ve sosyal mesafe kuralı"nın altını çizdi.

NÜFUS BAŞINA DÜŞEN VAKA SAYISINDA TÜRKİYE 53. SIRADA

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Meşe, koronavirüsle mücadelede en önemli kalkanın sosyal mesafe olduğunu hatırlattı.

Aktif vaka sayısının azaldığına dikkat çeken Meşe, nüfus başına düşen vaka sayısı değerlendirildiğinde Türkiye'nin 53'üncü sırada olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. 7 milyon 662 kişinin HES kodu ile seyahat ettiği notunu aktardı.

45 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAM EDİLDİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de sağlık çalışanlarının atamalarına ilişkin rakamları milletvekilleri ile paylaştı.

Her yıl 10 bin doktor ataması yapıldığını söyleyen Eldemir, 35 bin de hekim dışı istihdam yapıldığını söyledi.

Toplam istihdam rakamının bu yıl 45 bini geçtiğini ifade etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER