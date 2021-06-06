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06 Haziran 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 07:30:00

Migreni azaltmak için tedavisi aksatılmamalı

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Migren, genellikle başın tek tarafında zonklayıcı ağrıya veya nabız atması gibi bir hisse neden olan nörolojik bir durumdur.


Migren, genellikle başın tek tarafında zonklayıcı ağrıya veya nabız atması gibi bir hisse neden olan nörolojik bir durumdur. Nöroloji Uzmanı, Uzm. Dr. Nejla Çabuk, "Migrenin ataklar halinde görüldüğünü ve bu atakların bazen birkaç saniye içerisinde sonlandığını bazılarının ise birkaç gün sürebilir. Migren atakları sırasındaki baş ağrısı çok şiddetli olabilir ve kişinin günlük aktivitelerini yaparken zorlanmasına neden olabilir. Bu sorunlarla daha az karşılaşmak için migren tedavisi aksatılmamalı. Migren semptomları genellikle çocukluk, ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde görülür" dedi.

Etiketler : Migren Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nejla Çabu Migrenin atakları
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