Menopozu hafif geçirme tavsiyeleri

Kadınların 45-55 yaş arasında karşılaştığı menopozun ani ateş basmaları, aşırı terleme, regl düzeninde ortaya çıkan farklılıklar gibi durumlarla kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Şen, "Menopozun doğal bir süreç olduğunu kabul edin ve vücudunuzla barışık olmaktan vazgeçmeyin. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın. Düzenli bir şekilde yapılan egzersiz ve yogadan yardım alın. Bu süreçte biyoeşdeğer hormon yerine koyma tedavileri, doktor kontrolünde östrojen tedavileri ve bitkisel desteklerden fayda görmeniz mümkün. Yaşanılan belirtiler mutlaka başvurulan uzmanla paylaşılmalı. Yapılacak testler bu dönemde çok önemli" diye konuştu.