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04 Ocak 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 12:30:00

Menopoz kalbi tehdit ediyor

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Menopoz döneminde östrojen düzeyinin azalmasıyla birlikte kalp hastalığı riski yüzde 60 oranda artıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu, “Menopoz öncesinde, vücuttaki östrojen hormonunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi oluyor ve menopoz ile birlikte östrojenin azalması ile risk, erkeklerle eşit seviyeye geliyor” dedi. Menopoz döneminde olan kadınların yakınmaları olmaksızın kalp sağlığı ve risk faktörleri açısından kontrolden geçmelerinde büyük fayda olacağını dile getiren Pehlivanoğlu, “Yaşlanma süreci doğal bir süreç olup kadınlarda üretkenliğin bitmesini temsil eden menopoz dediğimiz hormonal değişikliklerin oluşması ile erkeklerden biraz farklılık göstermektedir. Huzursuzluk, tahammülsüzlük, sıcak basması, aşırı terleme, vücut yağ oranında ve dağılımında değişiklikler ve kilo artışı beraberinde kalp hastalıklıları için anlamlı risk faktörlerini de getirebilmektedir. Depresif bulgular da sıklıkla görülebilmektedir. Yüksek tansiyon bu dönemde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Östrojen seviyelerindeki azalma ile birlikte kolesterol seviyelerinde paralel bir artış da meydana gelmektedir.” diye konuştu.

Etiketler : Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu menopoz kalp hastalığı sağlık
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