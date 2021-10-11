Meme kanserinden korunmanın yolu düzenli kontrol

Meme kanseri, dünyada ve Türkiye'de gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri haline geldi. Tedavi edilebilir bir kanser türü olan meme kanserinin tanı ve tedavi sürecine multidisipliner bir yaklaşımla bakmak gerektiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Denizli düzenli kontrol, erken teşhis ve 40 yaş sonrasında mamografi çektirilmesinin önemine dikkat çekti. Kişinin kendi muayenesini yapmasının önemine değinen Op. Dr. Ahmet Denizli, "20 yaşından sonra düzenli olarak ayda 2 defa kişinin kendisi tarafından meme muayenesini yapması kendi meme yapısı hakkında bilgi sahibi olması ve zaman içinde oluşacak değişikliklerin farkına vararak hekime başvurması erken tanıyı kolaylaştırması açısından büyük önem taşır. Meme Kanseri neden olur ya da diğer tabir ile risk faktörleri nelerdir dersek; meme kanserini, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşum olarak tanımlayabiliriz" dedi.

