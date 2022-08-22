Kovid-19'a karşı uykunuzu iyi alın

Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin doğal gıdalarla beslenerek sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Günde en az 6 saat uyumalı, her gün en az 30 dakika egzersiz yapmalı ve kilonuzu korumalısınız. Bu sayede bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmuş olacaksınız. Doç. Dr. Engin Celep, "Soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginseng, arı poleni, arı sütü ve ham bal gibi besinler antioksidan açısından oldukça zengindir. Binlerce yıldır enfeksiyon savar olarak bilinen propolisin, literatürde yer alan bilimsel çalışmalarında Kovid-19'a karşı ümit verici sonuçları bulunuyor. Bilimsel yayınlarda, özellikle Anadolu propolisinin Kovid-19'a yakalanma riskini azalttığı belirtiliyor" dedi.

