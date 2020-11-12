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Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 144'e ulaştı
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12 Kasım 2020 Perşembe 18:05:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 18:05:00

Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 144'e ulaştı

Kaynak: AA

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs ile mücadelede fedakarca mücadele ettiklerini belirterek, salgın başladığından beri ülkede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının 144'e ulaştığını söyledi.

Durmuş, KOVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için verilecek haklar konusundaki prosedürün tamamlanmasını istedi.

"Şu ana kadar maalesef 60'ı doktor olmak üzere toplam 144 sağlık çalışanımız, KOVID-19 salgını başladığından beri yaşamını yitirdi" diyen Durmuş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede hizmet veren sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Semih Durmuş, salgınla mücadelede ateş hattında çalışanların sağlık çalışanları olduğuna dikkat çekerek, KOVID-19 sürecinde çalışma sürelerinin yüzde 75 olduğunu belirtti.

Durmuş, sağlık çalışanlarının sayısının artırılması gerektiğine de vurgu yaptı.

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