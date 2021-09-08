Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.



Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

2 KİŞİDE "MU" VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini dile getirdi.

Şu ana kadar 2 kişide "Mu" varyantı tespit edildiğini söyleyen Koca, Türkiye'deki COVID-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

2 İL DAHA MAVİ RENGE GEÇTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısının artmaya başladığını açıkladı.

Paylaşımında, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" sözlerine yer verdi.

Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkat çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini söyledi.

Niğde'nin de ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığına ve mavi renge geçtiğine işaret eden Koca, "Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler" dedi.