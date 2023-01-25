Kolajen enjeksiyonuyla görme kalitesi gençleşiyor

Uzmanlar, başta 20-30'lu yaşlar olmak üzere hem çocuklarda hem de yaşlılarda sıkça görülebilen keratokonus hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, keratokonusun korneanın şekil bozukluğu olarak bilindiğine dikkati çekerek, "İleri keratokonus hastalığının tedavisinde en son evrede başvurulan yöntem kornea naklidir. Ancak günümüzde keratokonus hastalığı ileri evreye gelmeden önce hatta kornea nakline uygun bir grup hastada kolajen enjeksiyonuyla daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde hastalığı tedavi edebiliyoruz" dedi. Kolajen enjeksiyonunun kornea naklinden daha konforlu ve avantajlı olduğunu belirten Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Cilde yapılan kolajen takviyesi ile korneaya uygulanan kolajen enjeksiyonunun mantığı aynı ilerliyor. Kornea nakli büyük bir ameliyatken kolajen enjeksiyonu ortalama 5 ila 10 dakika sürüyor. Kolajen enjeksiyonunun miktarını ayarlayarak hastaların görmesini ayarlayabiliyoruz" diye ekledi.

