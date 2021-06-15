Kirli havuzlar hastalık saçıyor

Suyu durağan olan havuzlar; havaya ve çevreye açık oldukları için, kolaylıkla kirlenebiliyor ve havuz suyunda mikroplar kolaylıkla çoğalabiliyor.

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, "Üst solunum yolu enfeksiyonları ve özellikle dış kulak yolu enfeksiyonları; kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişme, kulak akıntısı ve duyma azlığı ile kendini belli eder özellikle çocuklarda daha sık rastlanıyor. Cilt hastalıkları açısından oldukça risklidir. Mantar ve bakteri enfeksiyonları ise bunlar arasında en sık rastlanılanıdır. Özellikle vajinal mantarlar yaz aylarında büyük bir artış gösteriyor. Özellikle bayanlarda sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabiliyor. Sık idrara çıkma, idrarda yanma ve sızlama, bazen kasıklara ve bele vuran ağrılar gelişebiliyor" dedi.

