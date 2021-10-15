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15 Ekim 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 08:00:00

Kas ağrısına zencefilli çözüm

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Doğru şekilde beslenerek, vücudunuzun ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilir ve yaptığınız egzersizden daha etkili şekilde yararlanabilirsiniz.

Doğru şekilde beslenerek, vücudunuzun ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilir ve yaptığınız egzersizden daha etkili şekilde yararlanabilirsiniz. Tüm egzersiz çalışmalarınız kas ağrısıyla mı sonuçlanıyor? Bu durumda ilaçlara başvurmak yerine zencefili kullanmayı deneyin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan "Günde 240 ml zencefil çayı içmek en fazla 10 kalori alınmasını sağlıyor. Bunun yanında tok tutucu bir etkisinin olması onun açlığınızı kontrol etmenize yardımcı olmasını sağlıyor. Bu bitki çayını taze, dövülmüş zencefil kökleri ile hazırlayabilir veya zencefil tozunu kullanabilirsiniz" diyor.

Etiketler : egzersiz Kas ağrısı zencefil Dyt. Derya Fidan
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