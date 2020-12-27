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27 Aralık 2020 Pazar 22:08:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 12:32:00

Kanser savaşçısı kırmızı biber

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Portakaldan daha fazla C vitamini barındırdığı söylenen kırmızı biber aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor kanser hücreleriyle savaşıyor.

Diyetisyen Hüsne Okatan, “Kırmızı biberin prostat kanserinin büyümesini engellediği saptanmıştır. Koronavirüsten korunmak için yapılan çalışmalarda da günlük C vitaminini almamız gereken dozda almamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de besinlerle beraber günlük C vitaminimizi alıyoruz. Tek başına değil ama yanında karbonhidratımızı, yağımızı ve lifimizi kombine şekilde alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler : kanser kırmızı biber sağlık
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