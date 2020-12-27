Kanser savaşçısı kırmızı biber

Diyetisyen Hüsne Okatan, “Kırmızı biberin prostat kanserinin büyümesini engellediği saptanmıştır. Koronavirüsten korunmak için yapılan çalışmalarda da günlük C vitaminini almamız gereken dozda almamız gerektiğini söylüyor. Bunun için de besinlerle beraber günlük C vitaminimizi alıyoruz. Tek başına değil ama yanında karbonhidratımızı, yağımızı ve lifimizi kombine şekilde alıyoruz” ifadelerini kullandı.

