Kan sulandırıcıda beyin kanaması riski

Uzmanlar kan sulandırıcı kullanan kişilerde beyin kanamalarının daha ağır seyrettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, beyin damarının yırtılmasına bağlı, beynin kafatası ile iç zarı ya da iç zar ve beyin arasında olabilen beyin kanamalarının ameliyatla tedavi edilebildiğini ancak baloncuķ veya doğumsal damar bozukluklarının ilerleyen teknolojiyle ameliyata gerek kalmadan anjiyo yöntemiyle önlenebildiğini belirtti. Prof. Dr. Arlıer, felç nedenleri arasında olan ve bir tarafta uyuşukluk, karıncalanma, kuvvetsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerle belirti veren beyin kanamalarının çeşitli nedenlerle kan sulandırıcı kullanan hastalarda daha ağır tablolar oluşturduğuna dikkat çekti.