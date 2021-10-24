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24 Ekim 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 08:30:00

Kabızlık değil bağırsak felci olabilir Erkek bebeklerde daha sık görülüyor

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Çocuklarda doğumsal hastalıklar arasında yer alan "Hirschsprung" yani "bağırsak felci" bebeğin dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren dışkısını yapamaması şikayeti ile başlıyor. Erken dönemde doğru müdahale planlanmadığında ise bu durum ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Çocuklarda doğumsal hastalıklar arasında yer alan "Hirschsprung" yani "bağırsak felci" bebeğin dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren dışkısını yapamaması şikayeti ile başlıyor. Erken dönemde doğru müdahale planlanmadığında ise bu durum ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem, "Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Hirschsprung hastalığı doğuştan bağırsağın özellikle kalın bağırsağın alt kısımlarında bazı sinir hücrelerinin gelişmemesidir. Toplum içerisinde ise bağırsağın belli bir bölümünde boğumlama hareketini yapacak sinir hücrelerinin bulunmaması ve bununla birlikte dışkılamama sorunu olarak bilinmektedir. Kız çocuklarına oranla erkek çocuklarında daha sık rastlanmaktadır. Bağırsak felci şikayetleri bebeğin doğduğu andan itibaren dışkılamaması ile başlamaktadır. Bu durum bazen bebeğin ilk doğduğu günlerde çok ciddi belirtiler gösterirken, bazen de gecikmiş olarak doğuştan sonraki süreçlerde kabızlık, dışkılamama, karın şişliği, kusma şeklinde görülmektedir. Hirschsprung hastalığı klasik semptomları ve klinik bulgular dışında farklı bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Bebeğin doğuş anından itibaren olabildiği gibi, ilerleyen yaşlarda da tanı konulan vakalar bildirilmektedir" dedi. Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem, "Hirschsprung hastalığı kabızlık ile karıştırılmamalıdır. Kronik kabızlık problemi ile karşı karşıya kalan kişiler bol sıvı, lifli yiyecekler, probiyotik içeren gıdalar tüketerek belli bir süreliğine dahi olsa bu problemi aşabilecektir. Kabızlık problemlerinde kimi zaman bağırsağı rahatlatacak bazı egzersiz hareketleri çözüm olabilmektedir fakat Hirschsprung hastalığı için bunlar geçerli değildir. Kronik kabızlıklarda hasta ilaç tedavisine yanıt verirken, Hirschsprung hastalığında tek çözüm cerrahi müdahaleden geçmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Kabızlık değil felci olabilir Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem Hirschsprung
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