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İnfluenza hortladı! Mart sonuna kadar tehlike devam ediyor
10 Şubat 2024 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 08:45:00

İnfluenza hortladı! Mart sonuna kadar tehlike devam ediyor

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İnfulenza virüsünün tekrar hızlı bir şekilde insanlarda yayılmaya başladığı ve bu virüse karşı yaklaşık 3 yıldır bir bağışıklığın fazla oluşamaması nedeniyle vakaların bu dönemde ağır seyrettiği belirtildi.

Pandemi sonrası maske kullanımının ortadan kalkması ile birlikte İnfulenza virüsünün tekrar hızlı bir şekilde insanlarda yayılmaya başladığı ve bu virüse karşı yaklaşık 3 yıldır bir bağışıklığın fazla oluşamaması nedeniyle vakaların bu dönemde ağır seyrettiği belirtildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hava Aydın, "Çoğunda yetişkinlerde influenzalar, korona virüsler oldu, RSV virüsleri oldu. Bir azalma var gibi görülse de Mart sonuna kadar tekrar nasıl Korona virüs pikler halinde gittiyse vakaların tekrar artacağını düşünüyoruz. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Solunum yolu virüsleri biz onları aldıktan sonra nezle gibi bir tablo yapar. Ağız ve burun boşluğundan girip lenf bezlerinde çoğalan virüsler, sonra kan yolu ile akciğere ve diğer dokulara ulaşıyor" dedi.

Etiketler : influenza virüs sağlık
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