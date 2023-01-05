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05 Ocak 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 09:00:00

İmplant ömür boyu kullanılabilir

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İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış kişilere uygulanır. Gerekli bakımlar ve temizlik yapıldığı takdirde uygulanan implant ömür boyu kullanılabilir.

İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış kişilere uygulanır. Gerekli bakımlar ve temizlik yapıldığı takdirde uygulanan implant ömür boyu kullanılabilir. İmplantın, çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökleri olduğunu söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzm. Dt. Burhan Kaan Bafra, "Bölgeye uygulanan implantlar üzerine diş protezi de uygulanarak görsel olarak da iyileştirme sağlanır. Bu tedavi yöntemi sağlıklı dişlere kavuşmak için en etkili yoldur. İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış kişilere uygulanır. Gerekli bakımlar ve temizlik yapıldığı takdirde uygulanan implant ömür boyu kullanılabilir. Çene yapısı ve kemik dokusu sağlıklı olan hastalarda çekimden hemen sonra implant tedavisine başlamakta herhangi bir sakınca yoktur. Aynı gün içinde 12-15 implant uygulanabilir. Hastanın alt ve üst çenesi için implant diş yapımında doğru yerleştirme kritik önem taşır" diye konuştu.

Etiketler : İmplant İmplant tedavisi Dt. Burhan Kaan Bafra 12-15 implant
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