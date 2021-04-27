İftarda kızartmadan uzak durun

Sahur ve iftar olarak düzenli bir şekilde iki öğün beslenme yapıldığında kişinin açlık hissetmeyeceğini belirten Elmas, "Kızartmalar, hamur işi gibi mayalı besinler, aşırı şeker ya da yağ içeren besinler, şerbetli tatlılar, çok tuzlu ya da baharatlı yemekler, şarküteri ürünlerinden kesinlikle uzak durulmalı. Su tüketimi gerçekten de çok önemli. İftardan sahura kadar olan kısımda 2 litre su içilmesini öneriyorum. Susuz kalmamak büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

