İdrar kaçırmanın tedavisi mümkün

İdrar kaçırma, kişinin hayat kalitesini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Ancak bu durumun kader olmadığını ve birden fazla yöntemle tedavi edebildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sema Soysal, "Her gün düzenli olarak idrarı tutar gibi genital bölgeyi sıkıp gevşeterek yapılan egzersizler ile pelvik taban kasları güçlendirilebilir. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırma durumunda ilaç tedavisi yararlı olacaktır" dedi. İdrar kaçırmanın nasıl, ne zaman ve ne şekilde olduğuna göre farklı tipleri olduğunu belirten Op. Dr. Sema Soysal şunları söyledi: "İdrar kaçırma; stres tipi, sıkışma tipi ve karışık tip olmak üzere üç tipte değerlendirilir. Stres tipi idrar kaçırma; öksürme, gülme, hoplama- sıçrama, ağır kaldırma gibi durumlarda yaşanan idrar kaçırmadır. Bu durumlarda mesaneye gelen yüksek basınca idrar tutmaya yarayan kaslar karşı koyamaz ise idrar kaçırma oluşur. Sıkışma tipi idrar kaçırma, aniden gelen sıkışma hissi sonrası istemsiz olarak idrarın kaçmasıdır. Her iki durumun beraber yaşandığı idrar kaçırma ise karışık tip idrar kaçırmadır. İdrar kaçıran hastaların iyi bir öyküleme sonrası (nasıl-ne zaman idrar kaçırıldığı) fiziki muayene ve tetkikleri yapılır ve hangi tip idrar kaçırma olduğu tespit edilir."

