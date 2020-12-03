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03 Aralık 2020 Perşembe 18:05:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:45:00

Her gün 100 gram balkabağı bağışıklığı güçlendirir

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Uzmanlar, koronavirüse karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal kabağının sofralardan eksik olmamasını öneren Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, "Bal kabağı, A vitamini bakımından çok değerli bir besin. Günde 100 gram bile yense günlük alınması gereken vitamini karşılıyor. Özellikle pandemi sürecinde bal kabağının sofralardan eksik olmaması gerekiyor. Ayrıca göz sağlığı, deri sağlığı ve üreme sağlığı için de bal kabağı oldukça faydalıdır. Ayrıca lifi çok kuvvetli olduğu için kabızlık problemi yaşayanlar bolca tüketmelidir" dedi.

ÇEKİRDEĞİ DE ÇOK DEĞERLİ

Balkabağını hem yemek olarak hem de atıştırmalık olarak tüketilebileceğini söyleyen Zünbülcan, "Kişiler, balkabağı ince ince doğrayarak fırına atarak atıştırmalık olarak tüketebilirler. Soğan ve patatesle pişirerek, yemeğini yapabilirler. Direkt rendeleyerek, yoğurdun içerisine koyarak tüketebilirler. Lifli kısımlarını atmayıp, peynirle karıştırarak içerisine de siyez unu koyarak köftesini yapabilirler. Çorbasını yapıp, tüketebilirler. Bal kabağının çekirdeği de çinko ve E vitamini açısından oldukça değerli. Çekirdeğinin de tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : balkabağı bağışıklık koronavirüs Deniz Zünbülcan A vitamin
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