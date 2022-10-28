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28 Ekim 2022 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 11:34:00

Hareketsiz yaşam ‘hemoroid'e zemin hazırlar

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Hemoroidin iç ve dış olmak üzere 2 çeşidi bulunduğunu belirten Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Dış hemoroid makat bölgesinin en hassas ve ağrıya duyarlı olan bölgesinde yerleşir. Buradaki damar pıhtılaşırsa ağrılı bir şişlik oluşturur. İç hemoroidin ise en sık rastlanan belirtisi ağrısız makattan dışarıya sarkan şişlik ve kanamadır. Hemoroidal hastalığın belirtileri başta kanser olmak üzere birçok hastalıkla karıştırılabilir" dedi.

Hemoroidin iç ve dış olmak üzere 2 çeşidi bulunduğunu belirten Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Dış hemoroid makat bölgesinin en hassas ve ağrıya duyarlı olan bölgesinde yerleşir. Buradaki damar pıhtılaşırsa ağrılı bir şişlik oluşturur. İç hemoroidin ise en sık rastlanan belirtisi ağrısız makattan dışarıya sarkan şişlik ve kanamadır. Hemoroidal hastalığın belirtileri başta kanser olmak üzere birçok hastalıkla karıştırılabilir" dedi.

Uzun süre oturma, hareketsiz yaşam hemoroidal hastalık için risk faktörü olduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, şöyle devam etti: Kronik kabızlık veya ishal, dışkılama güçlüğü, gebelik, kalıtım, fazla dışkı yumuşatıcı veya lavman kullanımı, crohn ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları hemoroid için zemin oluşturmaktadır. Bazı kişiler de hemoroid için risk altındadır. Örneğin; sekreterlik, memurluk, mimarlık, mühendislik, bankacılık gibi uzun süre oturmayı gerektiren meslek sahiplerinde hemoroid çok sık karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca vücut geliştirme, bisiklet-motosiklet kullanma, ata binme gibi sporlarla uğraşanlar da riskli grubun içindedir. Öte yandan ileri yaş, kronik kabızlık veya ishal, dışkılama güçlüğü, gebelik, lohusalık, tuvalette uzun süre oturma veya tuvalette kitap okuma alışkanlığı da hemoroidal hastalık riskini artırmaktadır. Hemoroidi rahatlatmak için liften zengin beslenmeye dikkat edilmelidir. Ayrıca evde ılık su banyoları yapılabilir, topikal anestezik kremler ve dışkı yumuşatıcılar kullanılabilir, dışkılama süresi mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır.

Etiketler : masabaşı iş hareketsiz yaşam hemoroid ilker sücüllü
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