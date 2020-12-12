Hamileler, evdekiler dahil insanlarla teması sıfırlamalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berrin Karakuy, hamile kadınların enfeksiyona yakalanmamak için evdekiler dahil olmak üzere, insanlarla teması sıfırlamaları gerektiğini vurguladı. Op. Dr. Berrin Karakuy, şunları dile getirdi: “Yeterli mesafede olamıyorsanız mutlaka maskenizi takın, maskesiz kişilerle temas etmeniz gerektiğinde karşınızdaki kişiyi uyarın ve uzak durun. Ellerinizi sabun ve suyla parmak uçları, parmak araları dahil en az 20 saniye boyunca yıkayın. Suyun bulunmadığı bir yerdeyseniz en az yüzde 60’lık alkollü kolonya veya dezenfektan kullanın. Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize değdirmeyin. Yakın zamanda ulaşılabilir olacağını umduğumuz koranavirüs aşısı olun. Eğer ateşiniz varsa, öksürüyorsanız, kas ağrınız varsa, kısa sürede sizi takip eden doktorunuza ulaşın ve tavsiyeleri doğrultusunda bir sağlık kurumunda Kovid-19 antijen testi yaptırın."

