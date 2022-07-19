Güneş koruyucu kullanmanın incelikleri

Fiziksel ve kimyasal güneş koruyucular hakkında açıklamalarda bulunan Sağlıklı Dokular ve Anomalileri Uzmanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, "Fiziksel koruyucular ışınları yansıtırken, kimyasal koruyucular ışınları ısıya çevirir. Hangi koruyucu olursa olsun cildinizin özelliklerini bilmeniz gerekir" diye konuştu. Fiziksel koruyucuların ışınları yansıttığını belirten Prof. Dr. Nail Yılmaz, "Kimyasal koruyucular organik bileşimli olacak, UV, güneş ışınlarını emecek, hafif olacak, yapışkan olmayacak, cilde kolay yayılım göstermesi beklenecektir. Fiziksel koruyucular ise titanyum ve çinko dioksit gibi mineral bileşenleri ile UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlamaları istenir. Geniş spektrumlu olmaları tercih nedenidir. Cilt gözeneklerini tıkamamaları istenir ki bu gözenekler cildin hayat damarlarıdır. Hızlı çalışan ve vakti olmayanlar bu tip koruyucuları tercih ederler. Ancak kısa ömürlü olduklarından sıklıkla uygulanmaları gerekir. Bebekler, hassas ciltler ve hamilelere önerilir" dedi.

