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15 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00

Gribal enfeksiyonlara karşı bol su için

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Uzmanlar soğuk algınlığı ile sıkça karıştırılan gribal enfeksiyonlara karşı bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar soğuk algınlığı ile sıkça karıştırılan gribal enfeksiyonlara karşı bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, gribal enfeksiyonun çocuklar; yaşlılar, ek hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyrettiğini belirterek, " Yüksek ateş, baş ağrısı, öksürük, yaygın kas ağrısı ile seyreden burun, boğaz, üst solunum yolları ve bazen de akciğerleri tutan, pandemi yapabilen influenza virüsünün etken olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Havaların soğuduğu ve nem oranının düştüğü dönemler olan kış ve bahar aylarında daha sık görülür. Çocuklar, yaşlılar, ek hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyreder. Semptomların başlamasından 24 saat önce ve başladıktan 5 gün sonraya kadar bulaştırıcılık yoğun olarak görülür" dedi. Kaya, gribal enfeksiyon tedavisinde temel yaklaşımın bol sıvı alınması ve istirahat edilmesi olduğunu ifade ederek, "Mevsimsel salgınlara neden olur. Bu salgınlar gereksiz antibiyotik kullanımına, antibiyotik alanlarda dirençli suşların oluşmasına, immün sistemin baskılanmasına bağlı olarak bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına zemin hazırlar. Soğuk algınlığı ile sık karıştırılır. Soğuk algınlığı hafif burun akıntısının ön planda olduğu ve diğer bulguların da silik geçtiği bir tablodur. Gribe influenza virüsü neden olduğu gibi diğer virüsler de neden olabilir. Tedavide temel yaklaşım bol sıvı alınması ve istirahat edilmesidir" diye konuştu.

Etiketler : Gribal enfeksiyonlar Dr. Kamuran Kaya pandemi
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