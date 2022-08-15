Göz kararması susuzluktan olabilir

Su kaybının vücut için çok tehlikeli olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Taner Kaya, "Dehidratasyon, vücuttaki su miktarının azalması ile baş gösteren, yeri geldiğinde ölüme bile sebep olabilen önemli bir durumdur" dedi.



Bu belirtilere dikkat

Uzm. Dr. Taner Kaya, "Kaybedilen su miktarının düzeyine göre vücudumuzda baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, halsizlik, yorgunluk hissi, iştahsızlık, ellerde ve ayaklarda soğukluk hissi, cilt kuruluğu, göz kararması, idrar miktarında azalma ve koyulaşma, baygınlık gibi bazı belirtiler oluşur. Dehidratasyonun en sık sebepleri ise yetersiz sıvı tüketimi, sıcak ve nemli havalarda terlemeye bağlı sıvı kaybı, ishal, idrar söktürücü içeren antihipertansif ilaç kullanımıdır" bilgisini verdi.