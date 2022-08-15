VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği yaşanıyor
Temmuz ayı bütçe dengesi açıklandı
İstanbul'da kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Hak etmediğim bir lokma yemedim
Hayalim Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya'ya şarkı yazmaktı
Hiçbir zaman diyet yapmadım
Vizyona geri sayım
Gösterisine kurye getirdi
Nispet gecesi
MSB duyurdu... "Beklenen sondan kaçış yok"
"Kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"
"Bu, tek tip insan ideolojisidir"
Göz kararması susuzluktan olabilir
Güneş, deri kanserlerinin en önemli nedeni
Kandaki protein ‘kanser riskini' önceden gösteriyor
Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul'u kana bulayacaklardı: Tutuklandı
MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
CHP'nin tiyatrosundaki isim bakın kim çıktı
Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı
"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"
İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine bir tepki daha
15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30:00

Göz kararması susuzluktan olabilir

ABONE OL

Su kaybının vücut için çok tehlikeli olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Taner Kaya, "Dehidratasyon, vücuttaki su miktarının azalması ile baş gösteren, yeri geldiğinde ölüme bile sebep olabilen önemli bir durumdur" dedi.

Su kaybının vücut için çok tehlikeli olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Taner Kaya, "Dehidratasyon, vücuttaki su miktarının azalması ile baş gösteren, yeri geldiğinde ölüme bile sebep olabilen önemli bir durumdur" dedi.

Bu belirtilere dikkat

Uzm. Dr. Taner Kaya, "Kaybedilen su miktarının düzeyine göre vücudumuzda baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, halsizlik, yorgunluk hissi, iştahsızlık, ellerde ve ayaklarda soğukluk hissi, cilt kuruluğu, göz kararması, idrar miktarında azalma ve koyulaşma, baygınlık gibi bazı belirtiler oluşur. Dehidratasyonun en sık sebepleri ise yetersiz sıvı tüketimi, sıcak ve nemli havalarda terlemeye bağlı sıvı kaybı, ishal, idrar söktürücü içeren antihipertansif ilaç kullanımıdır" bilgisini verdi.

Etiketler : göz kararması göz hastalıkları göz susuzluk
Hayvan dostu Melike

Hayvan dostu Melike
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Ailecek tatil keyfi

Ailecek tatil keyfi
Talia Ceyda'ya benziyor

Talia Ceyda'ya benziyor
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Haftada 100 kıyafet giyiyorum

Haftada 100 kıyafet giyiyorum
Set sonrası Çanakkale çıkarması

Set sonrası Çanakkale çıkarması
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar
Sema herkesi şaşırtıyor

Sema herkesi şaşırtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes