Göz hastalıklarının ertelenmesi çok riskli

Uzm. Dr. Cüneyt Ocak, dünyanın pandemi ile çok önemli bir sınav verirken, hem göz sağlığını korumanın hem de göz hastalıklarının tedavisini ertelememenin büyük önem taşıdığını belirtti. Ocak, göz sağlığını korumak için çok basit 2 adımın takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kontak lens kullanılıyor ise gözlük kullanımına geçilmesi ve gözleri ovuşturmaktan kaçınılması, göz sağlığının korunmasına büyük destek sağlayacaktır" ifadesini kullandı. Alınan tüm tedbirlere rağmen gözlerde gelişen ani şikayetlerin aksatılmadan doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini aktaran Ocak, "Ani görme kaybı, çift görme, gözde ışık çakması, gözde sinek uçuşması ve göz yaralanmaları gibi durumlar çoğunlukla retina yırtığına ve görme sinirini etkileyen nörolojik hastalıklara işaret ediyor ve vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekiyor. Zamanında hekime başvurmamak, gözde kalıcı hasar ve ciddi görme kayıplarına yol açabiliyor" dedi.