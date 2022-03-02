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02 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00

Göğüs kafesini açmadan kalp ameliyatı

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Türkiye'de 2020 yılında yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapılmış olup, bunun 30 bini sadece kapak ameliyatı yapılan hasta grubudur.

Türkiye'de 2020 yılında yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapılmış olup, bunun 30 bini sadece kapak ameliyatı yapılan hasta grubudur. Bu 30 bin kapak ameliyatının da yaklaşık 15 bini mitral kapak ameliyatıdır. Büyük bir çoğunluğu doğumsal mitral kapakta çökme problemi yaşayan bu hasta grubunda ideal cerrahi seçenek mitral kapağın tamiridir. Prof. Dr. Cengiz Köksal "Mitral kapak yetmezliği olan ve ameliyat gereken hasta grubunda ideal ameliyat yöntemi mitral kapağın tamir edilmesi ve hastanın kan sulandırıcı kullanmasının gerekmemesidir. Mitral kapak tamirinin birçok avantajı vardır ve en öne çıkan nedenler, tamir yapılan hastaların kan sulandırıcı kullanmamasına bağlı olarak yaşam konforlarının çok daha yüksek olması ve infeksiyon riskinin az olması sayılabilir. Mitral kapak tamiri yapılan hastalarının beklenen yaşam süreleri sağlıklı bireylerle aynı olarak bulunmuştur. Mitral kapak tamiri göğüs kafesi açılarak ve sağ koltuk altından küçük kesi ile yapılabiliyor olsa da hasta için en ideali tamir işleminin sağ koltuk altından küçük kesi ile yapılmasıdır. Ancak başarılı ve kalıcı mitral kapak tamir ameliyatı kolay bir cerrahi işlem değildir ama ülkemizde başarıyla yapılabilmektedir" dedi.

Etiketler : GÖĞÜS KAFESİNİ AÇMADAN KALP AMELİYATI MÜMKÜN Prof. Dr. Cengiz Köksal Mitral kapak yetmezliği
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