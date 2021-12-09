Gece alt ıslatması diyabet belirtisi olabilir

Ailelere, çocuklarda yeni başlayan gece alt ıslatmalarının diyabetin bir belirtisi olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak dikkatli gözlem yapmaları önerildi. Prof. Dr. Gülay Karagüzel, "Daha önce çok su içmeyen çocuk çok su içmeye başlamışsa, daha sık idrara çıkıyorsa, gece altını ıslatmayan ve idrar kontrolü olan çocuk gece altını ıslatmaya başladıysa ya da gece tuvalete kalkmayan çocuk tuvalete kalkmaya başladıysa bunlar diyabet açısından çok önemli uyarıcı belirtilerdir" dedi. İştahı iyi olmasına rağmen çocuğun kilo kaybetmesi ve halsizlik şikayetinin eklenmesinin de hastalığın belirtileri arasında yer aldığına işaret eden Karagüzel, ailelerin çocuklarında bu belirtiler olduğunda mutlaka doktora başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.

